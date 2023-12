non vous ne revez pas c'est bien le prix de BG3 sur XboxIL N'est pas dans le GAMEPASS certe MAIS il est dans mon ratpasspour vous decider standard ou deluxestandard edition 15€ ==>procedure d'achatlogez vous sur gamivoune fois le jeu mis dans le panierpour le code promo ==> GGDeals10ou allez https://gg.deals/vouchers/ copiez le code (a la ligne Gamivo ,a gauche de go to shop)cliquez sur go to shop ,allez sur votre panier collez le codeensuite cliquez sur proceed to checkoutchoisissez votre moyen de paiement (par exemple paypal)une fois le code obtenu il faudra vous rendre https://redeem.microsoft.com/ avec un VPN mis sur egypte (vpn.lat par exemple)sinon la deluxe ca donne 17€==>ENJOY