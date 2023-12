Pour ma part, après l'immense déception Andromeda, j'ai un retour à l'esprit du tout premier opus : approche Rpigiste rigoriste, gros travail sur le Lore et l'écriture, narration maîtrisé et univers respecté.Ca me semble incompatible avec une approche de AAA aujourd'hui, aussi j'aimerais bien bien que l'équipe soit vraiment réduite dans un 1er temps et considéré surtout de vétérans.Mais on peut rêver.