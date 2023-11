- L'original étant un grand survival horror pour moi, je me devais de faire son Remake tant pour voir ce qu'il apporte en plus par rapport à l'original, aussi bien en terme graphique que de gameplay.Tout commence comme dans l'original avec l'arrivée de la fine équipe que compose Isaac, Hammond et Kendra et quelques autres membres dans l'Ishimura, le vaisseau brise-surface très célèbre qui sera le théâtre de l'horreur qui vous attends.Heureusement, sa sale tronche on l'a verra pas souvent étant donné qu'il passe la grosse partie du jeu sous un casque. (Désolé d'insister mais sa tête m'a vraiment choqué) même Nicole à l'air d'avoir 50 ans sérieux,Chose bien en revanche, c'est que Isaac ne souffre plus du syndrome "Gordon Freeman" et enfin,D'ailleurs, pour l'histoire le jeu semble avoir mis un poil plus de lore que dans l'original, on retrouve toujours évidemment les textes à récupérer ou les audios mais il ya également plus de dialogues, et de détails sur l'histoire, accentuer notamment par des quêtes annexes dont je parlerai par la suite.Mais ce qui saute au yeux dans ce Remake à peine on commence la partie, c'est bien évidemmentTechniquement, c'est une véritable tarte. La matière organique notamment est tellement dégueulasse que ça rend super bien, avec des effets encore plus "gluant" vu les capacités des consoles d'aujourd'hui. De même que les phases dans l'espace ou en Zéro Gravité qui tabasse.Surtout que même les monstres nécromorphes on eu droit à leur coup de polish, et se refaire une "beauté". Déjà super bien fait dans celui de 2008,Les nécromorphes sont non seulement ultra bien fait, mais sont aussi bien flippant en tout cas au début. Pour un néophyte comme moi qui a déjà torcher le 1 de long en large, et bien que je les connaisse par cœur, ils font malgré tout leur petit effet. Surtout quand ils te surprennent au détour d'un long couloir sombre car oui,Et cerise sur le nécro, ça fonctionne hyper bien.En effet, Motive a fait un boulot remarquable à ce niveau là, quand Isaac a peur ou qu'il est essoufflé, quand il doit répondre par exemple à un personnage, il va haleter comme pas permis,Mais en plus de ça, les cris des monstres au loin, les voix robotisées, les bruits de métaux, les grincement du vaisseau etc font que le jeu réalise un sans faute au niveau de son incroyable ambiance sonore, qui était déjà d'ailleurs impeccable dans l'original.Qui dit Remake dit forcément gameplay réajusté et là encore,Quel régal de découper du nécromorphes à coup de cutter ou de découpeur. Bien qu'utiliser les éléments du décors, voire même carrément les membres du bestiau fonctionne très bien aussi.Motive ontDe plus, les armes ont maintenant des capacités spéciales, à trouver dans le vaisseau, pour renverser plus efficacement les horreurs tapis dans l'ombre. Les points de force font également leur retour, et servent toujours à améliorer notre tenue ou nos armes, en revanche ils ne servent plus à ouvrir des portes,De quoi favoriser encore plus l'exploration qu'auparavant,D'ailleurs, dans les endroits où ya déjà eu affrontements, revoir les corps d'ancien nécromorphes toujours là défonce niveau immersion et réalisme. Ce qui m'en vient à vous parler de Quête annexe, petite nouveauté de ce Remake. Bon, c'est très classique et ça se fera en plusieurs parties avec souvent du très bon matériel à la fin, maisIl serait criminel pour moi également de ne pas parler desD'ailleurs, les phases un peu pénible de l'originalMais là où le bat blesse un peu, c'est que j'ai trouvéAutre petite déception, le boss final m'a paru également moins impressionnant, plus petit, c'est pas dramatique mais je l'ai quand même souligné. Par contre,Truc super cool aussi, dès qu'on appuie sur le bouton continuer, le jeu commence direct, il n'y aucun temps de chargement !D'ailleurs, corriger moi si je me trompe mais j'ai cru réentendre la petite musique de Dead Space 3 quand on est dans les phases en apesanteur vers la fin, et que j'adore!- Graphisme et technique qui claque- Des nécromorphes plus "beau" que jamais- Ambiance sonore impeccable tout comme l'OST- Visiter tout l'Ishimura sans temps de chargement- Durée de vie un poil meilleure *quête annexe)- Flippant (au début)- Des combats toujours aussi jouissif et sanguinolent- Gameplay remanié et phases "pénible" réajustée- Plus de lore et un Isaac qui parle enfin- Une exploration plus poussée- Phases en Zero G beaucoup plus agréable- La gueule d'Isaac et de certains perso un peu foirée- Un boss final moins impressionnant- Plus facile que l'original- Pas de nouveaux nécromorphesDead Space Remake rend hommage de la plus belle des manières à celui de 2008 en réajustant merveilleusement bien son "squelette". Magnifique, jouissif et flippant, la traversée dans l'Ishimura se fait avec plaisir et fun et bien que tout ne soit pas parfait, on est quand même face à un des meilleurs Remake auquel j'ai joué, alors bravo ! Dead Space 2 Remake pour fêter ça ? Ou un nouvel épisode ?