Claque absolue de l'Histoire du jeu vidéo, révolution du monde persistant 3D qui fait encore autorité aujourd'hui, l'incroyable, l'inoubliable The Legend of Zelda : Ocarina of Time vient de fêter ses 25 ans.Pour beaucoup, dont je fais partie, plus rien n'a jamais été pareil après ce jeu. Il faut vraiment l'avoir découvert à l'époque pour mesurer le bon de géant que ce jeu a apporté à l'industrie (et pourtant, on a aussi eu de façon très rapproché FFVII, Metal Gear Solid, Half Life...)Une aventure inoubliable, que j'adore refaire encore aujourd'hui. Bon anniversaire Link.MAJ : pour le plaisir, je vous partage Hyrule Symphony. Oui j'ai le disque d'époque à la maison.MAJ 2 : 2ème cadeau pour fêter ça ! La video complète du Zelda façon Ghibli est sortie !