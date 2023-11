Anime

Dernièrement, en parlant de Bleach avec quelqu'un, j'ai appris que la plupart des fillers de Bleach sont en partie canon, y compris pour le manga.



En effet, si l'histoire des fillers est la plupart du temps une invention de l'anime, ce n'est pas le cas du lore qu'ils develloppent pour lequel Tite Kubo a été la plupart du temps consulté(tout les arc sauf les Bounts) et se rapporte à des elements qu'il n'a pas eu le temps d'exploiter dans l'univers.





C'est nottament le cas de la vallée des hurlements du Premier film qui a été intégré au manga et où dans un des roman faisant suite au manga et qui sont canon.

D'ailleurs pour ce cas, c'est carrement le film qui est plus ou moins canon car Ichigo mentionne se rappeller vaguement déjà y être déjà allé (ce qui n'est arrivé que dans le film et vu que le film efface la mémoire des persos à la fin, c'est facile de justifier son existence)



Il a aussi validé l'apparence de tout les Zanpakuto de l'arc rebellion des Zanpakuto et écrit l'histoire du jeu 3rd Phantom sur DS(et chara designé les persos originaux de l'arc)



les roman ont aussi ramené Ashido de l'arc de la foret des menos. Tite Kubo avait déjà precisé que Ashido et la foret des Menos devaient être dans le manga à la base, mais avaient été coupé de l'intrigue par faute de temps.

Hors les romans precisent que Ashido est revenu de la foret et d'ailleurs, ils en profitent pour nous devoiler son background et là où c'est interessant, c'est que son background est celui d'Ichinose, personnage de l'arc Bount qui a de son côté grandement servi d'inspiration à Kubo (il ne se cache pas que les Bounts ont été une inspiration pour les Fullbringer, Bount qui eux, sont visuellement basés sur les design rejetés des Visards)



Et ce genre de chose a lieu pour tout les arc.



Les romans disent aussi qu'un Zanpakuto emminent de la famille Kuchiki s'appelle Muramasa et qu'un membre de la famille Kuchiki a tenté de prendre le controle du sanctuaire, deux éléments important de l'arc rebellion des Zanpakuto.



Ils confirment aussi le nom du créateur des mod Soul devoilé dans l'arc Regai ainsi que l'existence du Zanpakuto de Nozomi, l'heroine de cet arc.



le majordome de la princesse dans l'arc Amagai s'appelle Kumoi, hors Kubo creera dans son dernier arc un capitaine de la première génération ayant le même nom de famille et des particularité physiques similaire car ils sont de la même lignée.



Donc, en gros pour les fillers de Bleach, le lore est canon et il est possible que des evenements le soit sous une forme partiellement altérés