Je me suis lancé un défi il ya de ça quelques jours après avoir refait toute les courses de MK8 Deluxe, pass compris (plus de 4 h pour tout faire en 200 Cc...) celui de vous faire un classement/top de la pire pour moi je précise à la meilleure course, ça a été vraiment très dur mais je pense que j'y suis parvenu, je me suis pas mal pris la tête pour certaines courses, changeant plusieurs fois de place etc...Pour cela, j'ai mis à chaque fois un rang devant chaque course allant de E au pire à S la meilleure. Bref, voici la première partie de ce classement.- La pire course du jeu pour moi. J'ai pas eu à trop hésiter...- Je sais, pas mal de gens l'apprécient mais moi je la déteste. Je la trouve pas fun du tout...- La pire course de Mario Kart Tour, on comprend pas grand chose et ou il faut aller des fois, notamment le passage dans le parc.- Non seulement je trouve cette course pas hyper jolie mais comme souvent dans les courses MK Tour le trajet est souvent hasardeux et manque de clarté.- On ronpiche fort...- Chiante comme la pluie, assez difficile d'aller sur la passerelle en hauteur vers la fin de la course je me viande souvent..- Je l'aimais déjà pas sur Wii, ya pas de raison que ça change ici. J'aurai tellement préféré Champiville de DD...- Non messieurs dames, la nostalgie ne fait pas tout...La suite du classement demain !