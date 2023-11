Après des épisodes "New" devenus fades et finissant par tous se ressembler, Nintendo décida donc de redonner vie à sa série des Super Mario Bros avec cet opus siglé Wonder. Et autant vous dire de suite, c'est un sacré retour gagnant !

Les p'tits gars de chez Nintendo ont certes gardé la même recette, mais en y ajoutant des idées piquées ici ou là, mais aussi en donnant un vrai cachet à cette aventure. Il n'y a qu'à voir les nombreuses petites animations, les mimiques, les fleurs qui parlent, les nouvelles transformations, le système des badges, les nouveaux ennemis, les nouvelles idées de gameplay... et surtout, les "Fleurs Prodiges" qui viennent apporter une douce folie au jeu.

Super Mario Bros Wonder, c'est aussi un soft "feel good", avec une difficulté pas bien méchante (sauf sur la toute fin), une maniabilité au poil et des niveaux plus ou moins longs et variés. Impossible de s'y ennuyer, et l'on revient même sur certains niveaux avec grand plaisir et avec de nouvelles aptitudes afin de glaner les 100%. Super Mario Bros Wonder fera date et pour moi : il est même certainement l'un des tous meilleurs épisodes jamais sortis !