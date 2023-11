Toujours la banane, toujours debout.

J'suis retapé, remis sur pieds.

Droit sur mes guibolles, ressuscité ! .......



https://www.bfmtv.com/tech/gaming/les-equipes-travaillent-vraiment-dur-l-ambitieux-beyond-good-evil-2-est-toujours-en-vie_AV-202311020259.html



Bien que je comprenne qu'ils ont mis trop d'argent et d'amour propre pour laisser tomber.



Moi je me dis qu'ils ont visé trop gros, le 1 er était de ce que je m'en souviens (je l'ai pas fini, les phrases d'infiltration me faisaient peur a 10 ans) un petit jeu sympa mais bien cadré.



En faire un Star Citizen Bis me semble exagéré.



Enfin on verra bien en 2030 et la sortie en exclu sur PS6, Xbox ne sera plus vivant a ce moment la.