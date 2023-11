Voila, après 360heures de jeu, je obtenu les 1000G.Et je voulais partager quelques panoramas des biomes du jeu.Capturé sur Series X. (en 1080p... oui, je n'ai pas de 4K)Vraiment dommage que Bethesda n'encourage pas le rooming et l'exploration alors que le jeu est vraiment fait pour.L'exploration est vraiment pas récompensé, c'est juste fou.Une seule fois, si je me souviens bien, j'ai obtenu une quête en fouillant un pillard que j'ai tué dans un outpost abandonné sur Jemison.Je m'attendais à trouver ce genre de message avec coordonnées, un peu comme des cartes au trésors, afin de voyager de planètes en planètes, systèmes en systèmes mais non... L'exploration et le rooming est totalement mit de côté. Vraiment juste pour ceux qui veulent le faire sans réel but autre que continuer l'aventure.Me dis que Bethesda aurait peut être du faire une planète entièrement explorable sans "frontière"...Ajouter un cycle de faune diurne/nocturne.Car avec toute la faune et la flore dispo dans le jeu, ça aurait pu faire une planète vraiment géniale à explorer.Enfin, malgré ses nombreux défauts, j'ai vraiment accroché. La liberté qu'offre le jeu même si c'est frustrant par moment... Construire un avant poste, le décorer, ajouter tous les détails (bouffes, décoration récupéré ci et là, etc...) passer des heures pour rendre l'endroit crédible, même si personne d'autre ne pourra le voir, et voir le tout disparaitre quand on revient sur place...Sans compter le nombre de fois qu'il faut recharger sa save car avec le temps, votre partie prend plus de place en mémoire et que le jeu ne suis plus et plante lors de chargements ou tout simplement en ouvrant le menu :/En tout cas, THX à Bethesda pour ce jeu auquel j'ai vraiment accroché en espérant tout de même que les nombreux bugs du jeu seront vite réglés et que les futurs DLC seront de qualité.Vais du coup pouvoir finir mes autres jeux mit en pause depuis Starfield. ^^'Combien de ces panoramas avez-vous vu?Avez-vous exploré les différentes planètes/lunes du jeu ou avez-vous juste été là où l'histoire vous a emmené?