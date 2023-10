Vos plus grosses attentes vidéoludiques pour cette fin d'année et pour l'année 2024 ?



Ces jeux que vous allez acheter day one direct sans vous poser de questions ?



Lesquels est-ce ?



Pour ce qui est de moi, je vais acheter Rebirth direct fin Février prochain.



Je ne pense pas acheter d'autres jeux day one, je sais pas, faut que je re-regarde, en vrai. Le dernier que j'ai acheté, c'est Spider-Man 2, je l'ai même pas encore commencé.



Entre les MMO auxquels je joue, la multitude de jeux intéressants qui sortent, qui viennent s'ajouter sur ma liste déjà longue comme deux bras, c'qu'on doit gérer irl et d'autres choses me concernant dont je tairai évidemment la nature puisque c'est du perso, il faudrait que je me dédouble en 10, voire encore plus d'exemplaires de moi-même pour tout faire, tout rattraper.



Et tout ça sans parler des séries, animes, films.



Est-ce que vous aussi, vous avez la même impression ou suis-je véritablement le seul à errer dans les limbes du désespoir ?