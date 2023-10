Lies Of P ,un jeu que j'ai détesté des l'annonce.Bien sur étant fan un peu trop hardcore de FS je me suis comme bon nombre vite indigné face au premier trailer qui avait l'air de pomper comme jamais le travail fait sur les souls.Du coup absolument pas hypé je compté même pas l'acheter même la démo m'avais laissé de marbreBref j'achète le jeu et voici mon avis comme quoi...Déjà ce que j'aime avec LOP c'est que c'est vraiment la formule de base des souls.Pas de monde ouvert un hub central (qui est INCROYABLE) des niveaux avec une progression assez simple au début mais qui va vite se compliquée avec pas mal de mini boss mobs élites et un boss pour ponctué chaque fin de niveau.Parlons du premier point qui m'a vraiment satisfait : Le gameplay.Quel pied.Ils nous ont fait un mix Bloodborne pour le fait de ne pas avoir de bouclier et Sekiro avec la parade parfaite qui a timing encore plus serré et qui est tellement satisfaisante.Un bonheur de voir et entendre claquer des lames sur notre arme.Car on ressent bien les impacts éléments primordial dans un souls-like et le personnage aussi contrairement à un jeu sorti récemment...Mais ils ont pas fait que copier ils y ont ajouté un système ingénieux vu nul part ailleurs encore pouvoir créé ses armes.Les armes sont divisées en deux la "lame" en elle même et la poignée.Du coup imaginons qu'on ramasse un Ultra Espadon qui demande vraiment full force il est possible de créer une nouvelle arme en prenant juste la lame et en prenant une autre poignée d'une autre arme pour la rendre plus mobile.Juste excellent du coup ça nous pousse à créé et expérimenter différentes choses.Dans LOP point de magie pyromancie arme a distance mais des prothèses (Sekiro encore)Elle sont pas beaucoup mais très variées et on va devoir Switcher pour certains boss .On a celle qui envoie du feu celle qui fait pistolet ou encore ma préférée celle qui nous projette vers l'ennemi (ou les attire vers nous) pur kiff .On va passer au 2eme point positif les boss.Ca va monter crescendo pour finir en apothéose.Les boss vont être un vrai cap pour certains.Certes il y a eu un patch mais que sur 3 boss croyez moi que certains vont vous mettre dans un sal état.Mention spéciale À Laxasia boss insane (mise en scène et deuxième phase) et a cette putain de marionnette sans nom qui m'aura fait pleurer dans le NG+ et qui pour moi le meilleur du jeu)Il y en a des moins bon que d'autres (surtout les monstres ou ceux en groupe)mais dans l'ensemble je suis satisfait autant sur le plan visuel que sur le challenge de ceux ci.Je suis obligé de passer sur l'aspect "difficulté" Comme je disais ya eu un patch mais il y a quand même un petit problème d'équilibrage sur certains moments (en tout cas le ng+ ya pas de patch)A certains moments ils vont nous mettre des mobs élites ou mini boss ou tu est obligé de les battre sinon tu est bloqué .Ça peut être déstabilisant pour certains car ya des passages vraiment pas évidents dont certains abusé (je pense au marcheur des Illusions/l'espèce de mob de fou qui ressemble au joker avec des lames bordel ...)Donc oui LOP est dans l'ensemble un bon challenge et j'ai bien aimé leurs philosophie de ne pas mettre de online ça pousse les joueurs a se démerder seul et ici le sentiment d'accomplissement croyez moi vous allez le ressentir.On pourra tout de même invoquer un spectre sur certains boss mais pas tous et jamais dans les niveaux.Bref passons à la suite .Le côté technique/graphique.Le jeu tourne comme une horloge en performance et le jeu est BEAU.Cest propre ya parfois de très jolie décors et arrière plans même si pas assez a mon gout mais pour un premier gros jeu c'est fou quand même.Je regrette surtout la fin du jeu où c'est vraiment terne et sans inspiration très dommage après être passé dans des décors inspiré comme l'opéra.Et on va parler musique.Alala incroyable.Certains titres sont sublimes et ya même de la musique française les amis.Ca colle tellement bien a l'ambiance.Énorme point positif.On peut aussi récolter des disques pour pouvoir l'écouter dans le hub central.Ce fameux hub ou il m'est souvent arrivé de laisser la manette et d'écouter certains thèmes.Comme quoi il ne fait pas copié.Je vous mets mon thème préféré en fin d'article il est magique.Je vais revenir vite fait sur les niveaux comme j'ai dis ils peuvent se parcourir assez rapidement mais sont assez complets la aussi les raccourcis a trouver des secrets beaucoup de coffres a trouver où garder par des mobs spéciaux sans compter qu'on doit y revenir pour les différentes quêtes annexes qui sont pas faciles car on peut très vite louper la moitié selon les choix ou si on fait pas un truc au bon moment.Car oui LOP est dans l'univers de Pinocchio je le rappelle bien revisité et il va falloir faire des choix qui auront des conséquences sur la fin du jeu (3 fins) .Mentir ou dire la vérité ?L'univers vraiment excellent en tout cas il a vraiment sa patte et l'ambiance est au top comme j'aime a la limite de l'horreur souvent bien stressant.Pour un premier essai sur le genre pour moi c'est une masterclass ce jeu pas exempt de défauts certes mais certainement le meilleur souls like que j'ai fait hors FS.Je sais pas comment ils ont fait mais ils ont réussi à pas me décevoir sur le feeling général les sensations des coups ils ont fait un travail remarquable sur l'univers les boss la technique ils ont certes copié beaucoup voir énormément de choses mais ils ont aussi ramené leurs pattes dont certains détails jamais vu ailleurs .L'ost aussi est géniale.Je le dis direct la suite va faire mal quand je vois ce résultat faudra juste une meilleure deuxième partie et que les niveaux soient moins inégaux mais c'est très très encourageant et enorme GG pour au studio ca fait toujours du bien d'être surpris par un titre qu'on avait décidé de boycott a la base pour finir pas en tomber dingue...Écoutez moi cette pépite....