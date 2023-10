Exclusivité Rockstar Mag .Je vous copie le principal de l'article n'hésitez pas à aller voir directement le lien ya des vidéos a voir.C'est l'objectif a atteindre pour Rage 9 et GTA 6. J'en attendais pas moins de Rockstar ça promet vraiment.Apparemment l'écart technique sera plus grand que entre gta5 et Rdr2 (qui est actuellement inégalé en terme d'open World) Grosse dinguerie a prévoir sur l'eau la météo les réactions des pnj..ect je pense qu'on est pas prêt.Bonne lecture.Après de nombreux mois de travail et de recherches, et avec l’aide de nos sources, nous avons pu obtenir quelques informations assez intéressantes sur les améliorations techniques qui devraient être présentes dans GTA 6, notamment grâce à l’évolution du moteur Rockstar RAGE. En voici un petit aperçu.Depuis sa création, le moteur propriétaire de Rockstar Games nommé « Rockstar Advanced Game Engine » connu sous l’acronyme « RAGE » n’a cessé d’évoluer au point d’être l’un des plus performants de l’industrie du jeu vidéo.Un historique des améliorations apportées au moteur depuis Grand Theft Auto V :Concernant la version 9 de RAGE pour GTA 6, cette nouvelle version innovera essentiellement sur :La physique du jeu (une eau physiquement simulée en temps réel, meilleures déformations des véhicules…)Une gestion plus réaliste du temps (matinée, journée, soirée et nuit)La qualité de ses rendus (textures, lumières, nuages volumétriques…)Son intelligence artificielle (interactions avec les PNJ, réaction de la police…)Dans l’industrie du jeu vidéo, tous les studios ont dans leur cahier des charges avec pour principal objectif : « Faisons de notre mieux !« .Pour Take-Two Interactive, propriétaire de Rockstar Games, le seul mot d’ordre est : « Soyons les meilleurs ! »Concernant GTA 6, Rockstar Games a conçu un système révolutionnaire pour obtenir une eau physiquement simulée en temps réel. Ceci existe depuis des années dans les domaines du cinéma et des applications 3D mais le rendu n’est jamais du « realtime » (temps réel).Des expérimentations ont déjà été réalisées chez NVIDIA mais l’équilibre entre réalisme et performance n’a jamais été suffisamment intéressant pour être exploitable.Rockstar Games a donc décidé de développer une nouvelle technologie concernant la physique de l’eau et de l’intégrer dans leur prochain projet, GTA 6. L’équipe en charge de cette mission se nomme « RAGE Technology Group », une subdivision du studio Rockstar San Diego qui a développé et mis en service le moteur propriétaire de la firme étoilée en 2006. Cette équipe est constituée d’une vingtaine d’ingénieurs ayant des connaissances très poussées en programmation, simulation physique en temps réel, compréhension des considérations de disposition de la mémoire « padding », algèbre linéaire, trigonométrie, mathématiques matrice et quaternion.Après des mois de recherches, d’expérimentations et d’optimisations, les ingénieurs de studio californien ont réussi l’exploit d’obtenir une eau physiquement simulée dans un jeu vidéo à monde ouvert et cela en temps réel.GTA 6 sera le premier titre de la saga Grand Theft Auto à proposer une lumière physiquement simulée. Cela est possible grâce aux matériaux appelés PBR (Physics-Based Rendering) qui sont l’ensemble des technologies donnant aux matériaux des propriétés optiques physiques (réflexion, rugosité, etc.)Image. Ces technologies sont disponibles depuis 2018 grâce à RAGE 8 (Red Dead Redemption 2) qui était basé sur un rendu PBR. Cela permet aux textures d’avoir un rendu plus réaliste vis-à-vis de la lumière et ainsi avoir une meilleure expérience immersive de nuit comme de jour.Vice City est une représentation satirique de la ville de Miami à la sauce Rockstar Games. Étant une ville réputée pour sa vie nocturne, il était nécessaire de permettre aux joueurs de vivre une immersion plus réaliste durant la nuit.Il y aura un véritable système météorologique qui impactera l’environnement du jeu et la jouabilité. Les rafales malmèneront la végétation et créeront des vagues qui perturberont la quiétude des occupants de la plage. La pluie et le vent impacteront votre tenue de route pendant vos déplacements à grande vitesse. Les levés et couchés de soleil seront plus réalistes que jamais et les nuits plus inquiétantes…Voilà pour ce petit aperçu des nouveautés que nous devrions retrouver dans GTA 6. Ou du moins, des principaux objectifs sur lesquels les équipes de Rockstar San Diego travaillent durement depuis de nombreux mois (et années). On espère que cet avant-goût vous plaira et nous avons hâte de pouvoir découvrir les premières images officielles du prochain titre de la firme étoilée.