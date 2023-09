Je viens de sortir de la conférence TGS de Konami et ils ont passé une heure a parler entre eux et avec des V Tubeuses avec presque aucune annonce concrète ? Pourquoi ils font ça les Japonais a parler autant dans le vide ? Ils peuvent pas faire des Nintendo Direct comme tout le monde ?

posted the 09/24/2023 at 05:46 AM by darkxehanort94