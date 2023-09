Après de longs mois de silence, le fameux mode culte exclu a la PS2 à l'époque est enfin là dans sa versionAu programme, on retrouvera toujours (la magnifique) Ada en mission secrète pour le compte de Wesker dans une mission de quelques heures haletantes en parallèle aux évènements de l'aventure de Leon.Capcom confirme également de très grosses nouveautés et infos à J-1 de sa sortie :-Un prix a 9,99 € chez nous pour une disponibilité demain à 0H00-Ada et Wesker disponibles gratuitement dans les mercenaires.-De nouveaux succès/trophées pour le DLC-Ada sera capable d'effectuer des éliminations silencieuses à distance grâce à son grappin.-La belle pourra également utiliser son grappin pour atteindre des zones inaccessibles dans l'aventure de Leon ou pour déclencher des actions contextuelles à distance contre des ennemies.-La présence d'U3 et du Verdugo a capuche verte comme Boss durant l'aventure-Certains passages absents de la version originale dans la campagne de Leon seront bien intégrés dans ce mode bonus comme la salle des lasers ou le passage des nacelles.-De gros changements scénaristiques seront à découvrir demain soir dans ce DLC, comme la présence de Wesker (physiquement), ou une Ada parasitée par un Las Plagas.Enfin, d'autres surprises seront à découvrir dans ce DLC selon Capcom (Bitores Mendez en forme humaine? oui on y croit ! ).