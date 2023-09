Que Advance Wars 1 et 2 ainsi que des jeux moins populaires mais non moins bien comme les Baten Kaitos soient disponibles sur Switch mais que les deux Golden Sun ne le soient pas encore alors qu'ils sont considérés par beaucoup comme étant les meilleurs jeux GBA au monde ? Pensez-vous qu'on aura droit à un quatrième jeu un jour ou vous pensez que cette éventualité est irrémédiablement à écarter ?

posted the 09/08/2023 at 04:40 PM by uram