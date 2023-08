« Starfield fonctionnera à la fois sur le Steam Deck et le ROG Ally avec les pilotes corrects, mais le matériel en dessous des spécifications minimales recommandées pourrait entraîner des performances moins bonnes »

Corrections des performances et de la stabilité



- Amélioration de la stabilité liée à la suspension et à la reprise du jeu. (Xbox Series X/S)

- Correction d’un rare crash pouvant survenir lors de l’affichage des crédits après avoir terminé le jeu.

- Correction d’un crash pouvant survenir lors du chargement répété de certaines sauvegardes à l’intérieur de vaisseaux.

- Diverses améliorations de la stabilité et des performances.

Corrections visuelles



- Correction d’un problème où les cheveux n’apparaissaient pas toujours sur les personnages.

- Amélioration de l’apparence des objets distants lors de la transition vers la surface d’une planète.

- Correction d’un problème qui provoquait parfois des mouvements brusques des animations faciales.

- Correction d’un problème qui faisait que, dans certaines vues, des boîtes blanches clignotantes pouvaient apparaître dans le scanner de mains.

- Correction d’un problème qui provoquait un mélange de textures indésirable près du littoral.

- Correction d’un problème entraînant une dégradation inutile des textures. (Xbox Series S)

Corrections de gameplay



- Correction d’un problème rare qui pouvait faire flotter les compagnons dans les airs.

- Correction d’un problème pouvant entraîner le désalignement de certains modules de vaisseau.

- Correction de certains problèmes qui empêchaient les points de contact de devenir rouges dans le constructeur de vaisseau.

- Correction d’un problème pouvant entraîner l’apparition incorrecte du joueur lors de l’équipement d’objets.

- Correction d’un problème qui pouvait empêcher la compétence Isolation de se comporter comme prévu.

- Ajustement de la distance à laquelle le joueur peut accéder à la cargaison et la stocker dans son vaisseau.

- Correction d’un problème qui pouvait parfois entraîner un long délai sur l’écran Appuyer sur n’importe quel bouton.

Corrections pour les quêtes



- Correction d’un problème rare qui pouvait empêcher les patrouilles de vaisseaux d’apparaître dans la quête « Premier à combattre, premier à mourir ».

- Correction d’un problème rare où le scan de contrebande ne se produisait pas, empêchant potentiellement l’atterrissage à New Atlantis.

- Correction d’un problème improbable qui pouvait empêcher l’atterrissage à New-Atlantis pendant « Deep Cover ».

- Correction d’un problème qui pouvait empêcher les sangsues de chaleur d’être comptabilisées comme tuées après avoir terminé « Un héritage forgé ».

- Correction de l’apparition d’un lieu àproximité d’un repère terrestre caché.

- Correction d’un problème rare qui pouvait potentiellement piéger le joueur dans l’Installation.

- Correction d’un problème peu fréquent où un vaisseau d’espacement n’apparaissait pas correctement pour une quête radieuse.

- Correction d’un problème improbable qui pouvait apparaître pendant la « Révélation » en fonction de la façon dont le joueur interagissait avec l’Emissaire.

- Correction d’un problème avec le module de vaisseau de fond Deimos Slim utilisé sur le Razorleaf.

- Correction d’un problème rare qui pouvait empêcher les compagnons d’accompagner le joueur après « Pas de mouvement brusque ».

- Correction d’un problème rare qui pouvait avoir un impact sur le « Pouvoir de l’au-delà ».

Un premier patch à été présenté à quelques jours du early access. Insider Gaming en dévoile les détails.Starfield est attendu le 6 septembre sur Xbox séries et Pc.