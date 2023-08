Todd Howard : « En développant Elder Skroll Morrowind, on s’est demandé ce qu’on voulait faire après, et nous avions déjà une liste. Dans quels mondes voulions-nous aller ? Bien entendu Fallout était en tête de liste, et derrière ça, il y avait la science-fiction« . Il est vrai que The Elder Scrolls et Fallout sont depuis de longues années les têtes de gondole de Bethesda, et des références importantes en terme de RPG ; Starfield marchera dans ces pas ancestraux, mais tracera sa propre route.»

Matt Carofano le directeur artistique détaille : « Là où Skyrim était plutôt de l’epic fantasy, nous voulons ici un contexte plus terre-à-terre, axé sur l’exploration. Je pense que ça nous donne une perspective différente sur la manière dont on fait les choses. C’est le genre de chose que vous gardez en tête quand vous faire de nouvelles zones, de nouveaux environnements, créez de nouveaux personnages »

« Vous ne jouez pas juste à un jeu vous vivez dans ce monde et dans cette univers. Un monde ouvert gigantesque ou le joueurs fait ce qu’il veut. »

Phil Spencer : «Plus de 25 ans de travail , ce qui n’est pas le temps de développement du jeu – c’est la durée d’existence de Bethesda Games Studios »

Les premières idées desont misent sur le papier vers 2012 et le développement commença vraiment vers 2015 peu de temps après Fallout 4.Ce jeu de rôle et d’action développé sur le Création Engine 2 le moteur du jeu qui a été deja utilisé notamment pourouPour ce qui est de la bande son , elle est produite par Inon Zur qui a notamment créé la musique des Fallout depuis le troisième opus.Les inspirations sont assez nombreuses pour ce Starfield , certaines sont issu de quelques jeux vidéo , films ou même des romans mais pour apporter davantage d’authenticités a son jeu Todd Howard et son équipe ce sont rendu dans les locaux de SpaceX et évoquent par ailleurs la propulsion nucléaire qui a probablement servi d’inspiration pour L’astromoteur du vaisseau dans le jeu.Suivra ensuite d’un nouveau trailer en 2021 avec une date de sortie pour le 11 novembre 2022, le jeu fut par la suite repoussé en 2023 et sortira finalement le 6 septembre.