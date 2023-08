L'Atari est de retour dans une version revisite 20 % plus petite. Uniquement aux USA, elle sortira courant novembre au prix de 130 dollars. Elle inclura : Un Système de jeu Atari 2600 Une Manette Atari CX40 Une Cartouche de jeu Atari 10-en-1 Un Câble HDMI Et un Câble d’alimentation USB-C

Like

Who likes this ?

posted the 08/22/2023 at 04:29 PM by yanssou