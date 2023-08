Lenovo préparerai une console pc / portable en concurrence de la Asus Rogue Ally qui s'appellais la "Légion Go".Après l'abandon de la "Légion Play" en 2021 (que vous pouvez voir juste en bas) La Légion Go proposerait un écran de 8 pouces et certains évoquent la présence d'un processeur AMD Phénix de la série 7040.Elle fonctionnerai sous Windows 11 et la batterie ce rapprochera de la Ally. En attente d'une annonce ce ne sont pour l'instant que de rumeurs.

Who likes this ?

posted the 08/05/2023 at 02:41 AM by yanssou