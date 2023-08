"Le voyage de Shuna" est un roman graphique de Hayao Miyazaki publié au Japon en 1983 avant même qu’il n’ait réalisé son premier film.



Ce roman graphique réalisé à l'aquarelle permet de retrouver l’univers de l’auteur, ses personnages marquants ainsi que sa philosophie.

Synopsis :



Shuna, le prince d'une contrée pauvre, regarde impuissant ses sujets souffrir en permanence de la faim et se tuer à la tâche pour tenter de faire pousser des céréales que leur terre, stérile, leur refuse. Un beau jour, un voyageur lui parle d'une graine dorée miraculeuse qui fait onduler les plaines en vagues fertiles. Elle provient d'un pays, loin à l'Ouest, peuplé d'esprits et hostile à l'homme, dont nul n'est jamais revenu. En dépit des soupirs des anciens et des larmes de ses parents, Shuna empacte ses affaires et se lance, sur son fidèle yakuru, vers cet Eldorado dans l'espoir d'y trouver de quoi sauver son peuple. Sur le chemin, il libère une jeune esclave, Théa, et sa petite soeur, retenues prisonnières par des trafiquants d'hommes. Poursuivis par leurs ennemis, Shuna confie les deux filles à son yakuru qui les emmène vite vers le Nord, tandis qu'il continue, à pied, vers l'Ouest. Quand il atteint enfin la terre des êtres divins, ce qu'il y voit le changera à tout jamais.Théa reverra-t-elle un jour Shuna ? Ramènera-t-il chez lui la précieuse céréale ?

Édité par les éditions Sarbacane "Le voyage de Shuna" est prévu le 1er novembre prochain au prix de 25 €.