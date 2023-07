News Jeux

Le prochain jeu de 2K a de nouveau fait l'objet d'une fuite avant l'annonce officielle.Comme l'a repéré Gematsu, Amazon UK affiche le jeu LEGO Goooal de 2K Games ( https://www.amazon.co.uk/dp/B0CCSHLWX7/ En février dernier, VGC a rapporté que 2K avait signé un nouveau partenariat multi-jeux avec Lego, qui comprendra un jeu de course par Visual Concepts, développeur de NBA 2K, un jeu de football développé par Sumo Digital, et un troisième titre basé sur une franchise sportive.Le jeu de course, Lego 2K Drive, est sorti en mai dernier.Lego 2K Goooal a ensuite été classé en Corée du Sud en juin, avant de l'être en Afrique du Sud et à Taïwan ce mois-ci, pour PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch et PC.