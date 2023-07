A l'occasion de la sortie du film "Ninja Turtles Teenage Years" prévu pour le mois prochain , le compte Twitter Xbox Game Pass américain organise un concours pour les faire gagner , 4 lots pour 4 manettes différentes. Voici le contenu de chaque lots :- Une manette Xbox personnalisée- Un code numérique donnant droit à trois mois de Xbox Game Pass Ultimate- Et un flacon de parfum liquide à l’odeur de pizza

posted the 07/24/2023 at 06:51 PM by yanssou