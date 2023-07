Salut !FFXVI est sorti depuis quelques semaines, et nombreux sont ceux à partager leur déception, ou leur joie sur le jeu ! Avant de proposer ma review dans quelques jours/semaines, voici ce que j'ai pu trouver comme références des anciens FF dans ce FFXVI !Et bien sûr, j'attends vos références, parce que j'ai certainement pas tout vu ou entendu !

Who likes this ?

posted the 07/12/2023 at 01:50 PM by sephrius