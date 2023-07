Hello à tous et toutes,Depuis quelques mois maintenant, j'essaie d'apprendre le japonais. C'est une langue que j'ai toujours eu envie d'apprendre et je me lance enfin 2 décennies plus tard ^^!Outre l'écriture qui est assez galère à intégrer (enfin surtout les kanjis mais j'ai découvert un bon livre pour ça), j'ai vraiment du mal avec la structure des phrases.J'ai l'impression qu'il faut un tout autre cerveau pour en saisir la signification.En effet, le verbe se trouve à la fin, la fonction des différents mots est indiquée par des particules qui se placent après et leur ordre parait totalement wtff.Son sens ne nous est révélé que très difficilement pour nous qui sommes habitués à parler en terme de "sujet-verbe-complément" .Alors autant quand la phrase est courte, y a moyen de comprendre sa signification mais quand on commence avec des phrases plus longues (avec subordonnées et tout) c'est juste le chaos dans le cerveau.Est-ce que parmi vous, il y aurait des personnes qui parlent le japonais et qui auraient des astuces ou des méthodes afin d'appréhender plus intuitivement la compréhension des phrases ?Arigato !