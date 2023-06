Starfield est le nouveau jeu de rôle des créateurs de Skyrim et Fallout. Bethesda nous emmènera cette fois ci dans une grande aventure aux confins de l’espace.

L’humanité s’est aventurée au-delà de notre système solaire pour s’établir sur de nouvelles planètes et partir a la découverte de cette univers.

« Notre missions était de rendre au mieux les merveilles et la majesté de l’exploration spatial et d’évoquer le romantisme de l’age d’or des débuts des débuts du vol spatial.

Nous qualifions cette approche de «NASA Punk »



Cela évoque un langage de design ou la technologie est avancée mais reste compréhensible et familière. Pour nous , tout l’intérêt visuel ce trouve dans ce contraste notamment la NASA avec son coté « Fonctionnalité » avant tout et le coté Punk qui est entièrement dédié au style.»

« Il y a tellement de choses a voir et d’histoires à découvrir dans cette univers , mais l’histoire la plus importante est celle que vous racontez »

La création du personnage commence en choisissant parmi les 40 préréglages comme point de départ. Le système de génération de personnages a été remanié et réalisé avec de de nombreux données de visages en associant des ages et des ethnies différentes. Ce qui permet d’avoir un large éventails de personnages très variés et détaillés. Cette même méthode a été aussi utilisé pour créer les personnages et pnj. Et pour allez plus loin vous choisissez des « antécédents qui vous conférent vos origines avec 3 compétences de base.



Et pour quelques chose de plus poussé , un choix facultatif est mis a disposition du joueur et ajouter « trois traits supplémentaires » pour personnaliser davantage leur personnage.

Ces caractéristiques présentent néanmoins des avantages et des inconvénients.

Le menu vous permet de voir tout ce vous faites , voir les compétences , vos vaisseaux , vos missions et votre inventaire. Un soin a été apportés particulièrement aux conbinaisons et aux armes mais aussi a la nourriture.

La carte stellaire se divise en 3 parties ,



- Dans un premier temps elle affiche directement la planète sur laquelle vous vous trouvez.

Vous pouvez également voir toutes les informations importantes comme des ressources par exemple. Elle permet aussi de choisir un lieu d’atterrissage ou bien effectuer des voyages rapide vers des endroits déjà connus.

- Dans un second temps vous pouvez accéder à toute les planètes du système avec pour certaines apercevoir de la vie , des ressources utiles , des lieux clés ou des missions.

- Et en reculant davantage la carte , vous pourrez apercevoir tous les systèmes de la galaxie et ainsi planifier un trajet vers ceux qui ce trouvent à des années lumière grâce à l’astromoteur.

Améliorer le vaisseau sera crucial si vous souhaitez vous rendre plus loin.

Le système de compétences a été piocher dans les préférences du Studio , un mélange qui en sort quelque chose de nouveau.

En débloquant une compétences , un rang ce débloque par la suite. En relevant les defis qui leur sont liés cela augmentera leur rang et les amélioreront.



5 arbres de compétences différents associés a 4 rangs.

-Physique - social - combat - science - technologie.



Contrôler un alien , débloquer le jet pack , combats aux poings , furtivité ne sont que des exemples de style de jeux très différents pour le joueur.

Les combats sur l’ensemble du jeu peuvent être fait à la première ou a la troisième personne , et certaines armes vous repousseront en arrière lorsque vous serez en gravité zéro , il est donc important de prendre en considération une tonne de facteurs avant d’engager un ennemie.



Là aussi , il y a une tonne de personnalisation et d’options et cela ce voit avec un système de mod étendu , des armes énergétiques ou magnétiques , différents type de munition comme les explosives , des jet packs que vous pouvez utiliser a votre avantage au combat et bien plus encore.