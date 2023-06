Les 11 épisodes de la saison 3 ont pris fin avec un dernier épisode de 1h.Pour ma part une saison 3 très moyenne, alors oui ça reste très basique mais là j'ai trouvé le rythme assez bancal. Une saison qui aurais pu faire 6 épisodes, des longueurs dans les combats et des flash back parfois inutile. Je pige toujours pas l'élasticité du sabre du pilier de l'amour et son personnage reste le moins intéressant pour l'instant.Je retient Muichiro et Genya sur cette saison, et malgré les 2 lunes supérieurs oubliable, surtout celui du vase (et le syndrome de l'artiste parfait un peu ridicule) ça reste pour moi une saison de transition qui dure trop longtemps. Et même le dernier épisode ne m'a pas plus emballé que ça j'étais surtout déçu de l'origine de Muzan (même si je suppose et je l'espère qu'on en apprendra plus) mais c'est tout ?Beaucoup de miracles qui sortent un peu de nulle part dans ce dernier épisode qui ce conclu toujours dans la moyenne même si l'animation est toujours aussi impeccable, j'ai préféré la saison 2.