"Nous avons découvert que c'était un enfant de 14 ans qui avait fabriqué cette vidéo et forcément, on a trouvé cela incroyablement sophistiqué pour gamin pas encore adulte et un non-professionnel. Cela nous a tous époustouflés, y compris certains des meilleurs animateurs du monde" racontent Lord et Miller dans le New York Times. "The LEGO Movie était justement inspiré par des gens qui réalisent des films avec des briques Lego à la maison. C'est ce qui nous a donné envie de faire ce film. Ensuite, l'idée dans Spider Verse est qu'un héros peut venir de n'importe où. Et voici ce jeune gamin qui s'inspire du film qui a été inspiré par des gens comme lui... ".

"Une nouvelle chose que j'ai apprise, ce fut certainement l'aspect retour, à quel point on doit accepter une quantité de choses qui vont être modifiées entre le début et le produit fini...", conclut le jeune artiste en herbe, toujours lycéen, mais avec une carrière toute tracée devant lui : "J'ai adoré le premier film et j'étais tellement excité par le second que de travailler avec les personnes qui ont réellement réalisé ce chef-d'œuvre, c'était honnêtement un rêve."

