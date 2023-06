Le costume de Luffy sans ces précieuses sandale qui apparemment n'étais pas possible pour des raisons de sécurité d'après l'interprète de Nami Emily Rudd.Un des katana de Zoro :Le lance pierre de Ussop :

"Nous avons tous fait du mieux qu'on pouvait pour assurer le travail de cascadeur que nous étions autorisés à faire, et si nous ne l'avons pas fait, c'était généralement dû à la sécurité. Les sandales ne sont malheureusement pas les chaussures les plus sûres pour faire des cascades ".

posted the 06/17/2023 at 01:10 PM by yanssou