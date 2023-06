Vous vous souvenez l'époque où y'avait des personnages bizarres sur les Happy Meal, genre Hamburglar, Grimace ect...Ouais l'époque où y'avait de vrais jouets...Bref c'était l'instant vieux conBref aujourd'hui McDo nous pond un nouveau jeu sur ...game boy color !On est donc sur un petit jeu de plate forme assez sympa, mais niveau durée de vie, c'est plus une démo qu'autre chose, mais pour le prix, à savoir zéro, on ne peut pas se plaindre.Le jeu est jouable sur émulateur et sur votre navigateur.