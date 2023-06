Nvidia l'a annoncé récemment, la RTX 4060 sortira le 29 juin 2023 avec un prix conseillé de 349€.Les spécificités de la RTX 4060 :- 3072 CUDA cores (+ 24 RT cores et 96 Tensor cores)- 96 TMU et 32 ROP.- 8 Go de mémoire, en GDDR6, avec un bus en 128 bits, le tout à 17 Gbps.- TGP sera de 115 watts.Pas de version Founders Edition.Un GPU idéal pour le gaming en 1080p.En termes de performance brute, la RTX 4060 pourrait se situer au niveau d'une RTX 3060 Ti.