Le compte twitter xbox a mis en ligne une vidéo intrigante où l'on voit un membre du staff, suivre une trainée de poudre "féerique" partant d'une manette, jusqu'à un écran affichant le logo du showcase Xbox, avec en fond une musique rappelant beaucoup celle de Fable, et la trainée de poudre étant surement un clin d'oeil à la trainée lumineuse des objectifs à atteindre dans les jeux Fables, on sera fixés dans une dizaine de jours.

posted the 05/31/2023 at 11:04 AM by jaysennnin