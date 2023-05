« Je suis un peu déçu par ces émissions de #PlayStationShowcase parce qu’elles me rappellent seulement que nous aurions pu sortir Days Gone 2 il y a un mois si nous nous étions contentés de rester sur nos positions. »

https://twitter.com/JakeRocket/status/1661550039058227200



Trop de temps s'est écoulé et plus de 90 personnes de l'équipe d'origine ont quitté le studio. Et Sony ne semble tout simplement pas s'en soucier.





Coup de théâtre, l'ancien directeur de Days Gone premier du nom, Jeff Ross de chez Sony Bend, vient de faire des déclarations fracassantes sur la licence Days Gone et l'état du studio .=> https://twitter.com/JakeRocket/status/1661527144676364290 D'après lui Days Gone 2 aurait été prêt pour une sortie le mois dernier. Mais l'annulation du jeu a causé le départ de 90 employés du studio appartenant à Sony..=>Est-ce à cause de la nouvelle politique de sony d'investir plus dans les jeux services qui ont causé cette annulation ? Je pense que oui a la vu du show désastreux d'hier soir orienté GAAS.De plus Sony Bend serait sur une nouvelle IP multi joueur..