Les chiffres de mars 2023 son tombés et c'est officiel, le remaster de Métroïd Prime sur Nintendo Switch sorti en février vient de dépasser le million d'unités distribuées (1.09 million plus exactement).Le jeu a impressionné de par ses graphismes et la qualité de la reprise du jeu initialement sorti sur Gamecube en 2003.

posted the 05/09/2023 at 07:24 AM by minimaxxx