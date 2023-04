Hi Fi Rush un jeu sortit de nulle part c'est juste un plaisir de voir ce genre de jeu , ce rafraîchissement fait du bien.Alors oui ce n'est pas une révolution mais force est de constater que de revoir un jeu comme celui ci a l'ancienne fait plaisir. Du fun a l'état pur tantôt dans son gameplay et tantôt dans son histoire. ( Et il en faudrait plus dans ce genre )Je suis pas un fan des jeux de rythme mais alors là le Hi Fi Rush tabasse de fou !!Ce cell shading de toute beauté , la DA , les personnages la maitrise est total ! D'ailleurs l'idée que la musique et les environnements bougent aux même rythme est excellent !Ce jeu c'est comme une excellente série d'animation que du kiffe.J'ai été très étonné d'ailleurs par son équilibrage de la difficulté pas facile a la fin cela rajoute encore plus de challenge.Même si certains niveau aurais pu être un poil moins long , Hi fi rush aurais pu diversifié un peu son gameplay et allez un peu plus dans le délire en proposant plus , genre des mini jeux propre a chaque niveaux pour justement y procurer plus d'identités et accentuer davantage l'univers. Mention spécial a la vf de qualité c'est rare.Bref un jeu qui pour moi est prétendue goty 2023 , enfin un jeu fun a l'état pur merci au studio Tango Gameworks pour ce bijou !- Ce cell - shading splendide sur tout les plans- Une maitrise total : la DA / Personnages attachant / histoire.- Son gameplay rythmique qui ce combine parfaitement- Une difficultés très bien équilibré- Les boss / sous boss / les ennemies- Une vf de qualité- Les challenges endgame- Un univers qui aurais pu être un peu plus développer- Quelques niveaux un peu long- Manque des mini jeux propre a chaque niveaux pour souffler un peu du gameplay.