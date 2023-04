Guerrilla a partagé aujourd'hui un nouveau petit extrait du futur DLC d'horizon Forbidden West, cette fois-ci plus centré sur le combat et on peut voir que quand Aloy knockdown une machine, elle peut désormais utiliser son grappin pour revenir au contact de la machine et asséné un coup avec sa lance, on voit aussi un peu plus l'environnement volcanique que l'on retrouvera dans ce DLC :Malheureusement les vidéos n'étant posté que sur Twitter, la compression est assez mauvaise.Via un blog post, Guerrilla a annoncé que ce DLC sera centré sur la tribu des Quen et que Aloy aura une nouvelle partenaire avec Seyka qui provient de cette tribut et jouera un rôle important dans l'histoire et le studio a partagé une vidéo de leur avant-poste :