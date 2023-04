- POURQUOI? -



Parce que c'est l'évolution naturelle des choses..

Nouvelle génération dit meilleure expérience et meilleure expérience veut dire plusieurs choses: Plus beau, plus complexe, plus interactif, plus immersif et aussi plus agréable / fluide pour un jeu-vidéo.



Voilà pourquoi je propose aux développeurs de jeu-vidéo sur consoles nouvelles génération d'abandonner le rendu 30 fps (cinématique) et de le remplacer par le mode 40 fps (tout aussi cinématique mais bien plus agréable)!



En fait, tout le monde sera CONTENT comme cela.

La mode ne changerait pas, on proposerait toujours :

- Un mode "Qualité" mais à 40 fps. (écran 120Hz)

- Un mode "Performance" à 60 fps. (écran 60Hz et 120Hz)



Mais vous allez ALORS me dire: "Les joueurs qui ont un écran 60 Hz ne pourront pas jouer au mode Qualité 40 fps"..



- Et bien oui, le nouveau mode Qualité (à 40 fps) ne sera réservé qu'à ceux qui ont un écran de nouvelle technologie à 120hz!



MAIS la plupart des gens, actuellement, qui ont un écran 60hz auront droit à une meilleure image quoiqu'il arrive puisqu'elle sera plus fluide à 60 fps! Le STANDART qu'on veut TOUS depuis toujours, n'est-ce pas? Fin pour moi ce serait 90 fps, mais bref..



Donc problème réglé, tout le monde est content!



La nouvelle génération est là, et les jeux aussi, puisqu'ils ne seront pas seulement plus beaux, interactifs, immersifs, organiques, etc. mais EGALEMENT plus fluides (bye bye les 30 fps) =D



Je sais que vous allez peut-être vous moquer de moi en trouvant que je parle dans le vide vu les 50 personnes qui visitent le site.. mais il faut bien commencer quelque part!



Bonne journey