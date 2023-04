Ben la deuxième partie du film tombe dans les erreurs à propos desquelles je ne m'inquiétais plus : scènes d'action survoltée sans queue ni tête, disparition des personnages et de leur profondeur (sauf Bowser, c'est lui la star)



Et de l'action, trop d'action, trop de trop. Non. Ce n'est plus charmant. Quel dommage, Hollywood reprend ses droits.



C'est marrant, c'est comme si tout le monde onirique et minion et la violence graphique mais cartoonesque et donc fendarde étaient aspirés dans un autre univers plus gritty, avec des enjeux, limite réaliste et malaisant.