- Microsoft a mis fin à l'accord de 1$ pour le Xbox Game Pass Ultimate.- L'abonnement ne peut désormais être acheté qu'au prix fort dans la boutique.- Pour le moment, on ne sait pas s'il ne s'agit que d'un événement temporaire ou s'il a disparu pour toujours.

posted the 03/26/2023 at 07:03 PM by lalisa