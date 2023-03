Une Bonne nouvelle pour les fan, un nouveau Donkey Kong en monde ouvert serais prêt pour le lancement de la switch 2Sur la chaîne Youtube du dernier podcast de Nintendo Prime, qui est déjà à la source de la rumeur sur F-Zero. Ce nouveau jeu Donkey Kong ne reviendrait pas dans un épisode en 2D mais dans un épisode 3D en monde ouvert ambitieux .Le youtuber "Nintendo Prime", le projet aurait eu pour nom de code Donkey Kong Freedom. le personnage emblématique Donkey pourrait se servir des lianes pour se déplacer. dans ce monde ouvert et exotique Shigeru Miyamoto serait “très impliqué dans le projet”Le projet aurait débuté en 2015 avec le studio Vicarious Visions mais je crois que le studio c'est fait racheter par Activision et bientôt Microsoft, donc le fameux projet aurait finalement été abandonné avant que Nintendo ne le récupère et ne le redémarre en interne, en 2018.Cela voudrais dire qu'on inverserais aussi les rôles avec un Mario 2D novateur qui reviens au source et un nouveau donkey kong tout en 3D.A bientôt pour de nouvelle info toute fraiche de 2 jours