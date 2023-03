Hello,

Je vous partage ma trouvaille pour que vous évitiez de galérer comme moi!

Il y'a les 3 commandes dans de base dans les menus: ok.

Mais, je pestais car aucune ne me convenais..

Et puis, miracle, j'ai activé le double stick puis dans le détail des contrôles on peut ajouter la visé Gyro. Les 2 forments le meilleur combo il me semble.

Les commandes "à la wii" marchent pas bien chez moi, le truc se décalibre toutes les 5 min et la visée dérive...