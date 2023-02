Bonjour, Sur mon PC, j'ai ajouté une carte réseau Gigabyte GC-WB867D-I. Le wifi fonctionne sans probléme, mais pas le bluetooth car je n'ai plus d'emplacement usb sur ma carte mére. Hors, j'ai un emplacement à 25 broches qui est relié à une nappe sur un connecteur DB25 que je n'utilise pas. Est-ce qu'il existe/possible de transformer emplacement à 25 broches en un nouveau port USB ?

Like

Who likes this ?

posted the 02/27/2023 at 03:51 PM by aggrekuma