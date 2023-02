Il sera disponible en 2023 sur toutes les consoles du moment! Naruto X Boruto: UNS Connections !Il regroupera les 4 jeux principaux redécoupé soigneusement ainsi que des nouveaux personnages jouables !!! (là les fils du Rikudo), vu le titre on peux s'attendre aux personnages de la génération de BorutoEn 2ans de PS5, on aura eus: Demon Slayer, Jojo's, One Piece et maintenant Naruto, manque plus qu'un jeu Bleach