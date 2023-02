☞ Le prix s'ajuste en fonction de la concurrence sur Amazon, il passe donc à 39,90e + la possibilité d'avoir 5e de réduction en appliquant l'offre sur cette page au préalable (L’Offre est LIMITÉE et seulement valable du 8 au 21 février 2023) : https://amzn.to/3ItpgeA (vous pouvez utiliser les 5e pour autre chose)⌁ ps: j'ai décidé d'acheter le jeu avec cette offre comme n'ayant jamais touché à l'original, je voulais à un moment ou un autre faire ce '"remakaster" (j'ai vu le terme trainé sur un article de Nicolasgourry, il me semble), je ferais donc une vidéo test découverte dès la sortie du jeu sur Pingui Gaming (abonnez-vous supporter ma chaine et également pouvoir recevoir les vidéos dès leurs sorties sur votre fil-d'actualités) : ▸ P!NGUi GAM!NG⚡︎

posted the 02/17/2023 at 10:14 AM by pimoody