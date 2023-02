Petit jeu indé pris ya de ça quelques jours à 29 euros, ce jeu me faisait de l'œil depuis un moment, étant un grand amateur de Metroidvania et ayant adoré Hollow Knight, jeu qui s'en rapproche beaucoup sur pas mal d'aspect.Bref, j'en ferais un test plus complet une fois que je l'aurais terminé mais dans tous les cas, j'aime beaucoup ce jeu. Les combats, les graphismes très joli er surtout les musiques bien qu'un peu répétitive dans certaines zones. Franchement, une belle surprise et les boss sont très sympa aussi.Quelques défauts néanmoins comme une map pas très lisible, et assez sommaire avec impossibilité de mettre des marqueurs pour les endroits où faut revenir plus tard. Ce qui est assez chiant des fois. Heureusement, le tp rapide permet de pas tout se retaper, c'est déjà ça.Je suis loin de l'avoir finis mais je vous le conseille déjà si vous êtes passé à côté. Pas ultra original mais tout de même assez réussi pour l'instant, à voir sur la longueur !