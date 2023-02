-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parmi les pilotes engagés dans la compétition, les plus redoutables marqueront l'histoire de leur discipline :: chef d’un groupe de bandits de Red Canyon, on dit qu’il aurait volé la machine qu’il pilote.ancien soldat originaire de Death Wind, le bruit court qu’il serait tueur à gages à ses heures perdues.: médecin renommé, il s’est lancé en F-ZERO après la mort de son père.Mais c'est surque tous les projecteurs seront braqués durant cette édition. Le natif de Port Town va brillamment s’imposer à bord de son célèbre Blue Falcon lancé à plus de 400 km/h sur les pistes.Le début d'une aventure extraordinaire qui verra se mêler des enjeux dépassant largement le cadre sportif, puisque le sort même de l'univers tout entier sera menacé

Who likes this ?

posted the 02/11/2023 at 09:23 AM by chezmaxwell