Il y'en a vraiment pour tout les goûts, et même si ça a démarrer assez timidement, les 15 dernières minutes on a eu :



- Trailer + collector de Zelda TOTK

- Baten Kaitos 1 et 2 HD

- Metroid Prime Remastered

- La Virtual Console Game Boy et GBA



Rajouté a cela les pass d'extension de Fire Emblem, Xenoblade Chronicles 3 et Splatoon 3, les confirmations de dates pour certains gros jeux attendus ces prochains mois (Pikmin 4, Advance Wars) plusieurs annonces d'RPG ou d'indés, la Switch a encore de beaux jours devant elle.



Je mettrais un bon 8/10 a ce Nintendo Direct, avec juste un bémol : un manque d'annonces je trouve de gros jeux éditeurs tiers mais dans la globalité je suis ravi par ce que propose Nintendo même si j'ai eu peur au début !