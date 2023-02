En attendant un éventuel Nintendo Direct la semaine prochaine ! Petite rétrospectives des trailers Zelda m'ayant rendu fou à travers les années !la base des bases on va dire:Alors celui-là, j'ai un affect tout particulier, à l'époque j'ai dû me le mater je pense une bonne centaine de fois sur les sites comme "palais de zelda" ou "puissance zelda" , je devenais fou surtout quand la berceuse de Zelda se lance dans le trailer même 18 ans après les frissons sont les mêmesJ'aurai pu choisir celui de l'E3 également avec la réaction du public et Miyamoto qui apparaît à la fin, mais j'ai une préférence pour celui làEt bien entendu le dernier en date:Trailer tout bonnement incroyable pour un jeu qu'il l'est tout autant !Les Zelda sont vraiment les jeux que j'attends le plus sur chaque génération, j'ai beau être un ultra-fan des MGS, l'exploration du monde des Zelda, les références aux anciens épisodes, les thèmes musicaux récurrents,les donjons, série N°1 des JV pour moi et de loinOn va croiser les doigts pour la semaine pro et un non report