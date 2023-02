Hello, petit article vite fait pour vous faire découvrir ce jeu pour ceux qui connaissent pas et qui kiffent comme moi les jeux de plate-forme.Franchement, il a l'air super cool ce jeu, un genre de Banjo & Kazooie Like. Je vous laisse avec le trailer, il me fait bien envie en tout cas ! Sortie le 24 février.Il était déjà sorti sur PC il ya deux ans.