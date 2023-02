Bon bah j'ai fini de lire le manga et purée c'est quoi cette bouse ?



Assez septique au début j'avais regardé l'anime il y a pas si longtemps et puis en voyant le début de la s2 j'ai voulu lire directement et j'ai bouffé les 278 chapitres en commençant par le chapitre 75. (et je m'attendais pas à autant)



J'avais trouvé le début sympathique mais pas compris l'engouement autour et je vais être dur.



Déjà un héro complètement ridicule qui fait que pleurer en permanence , alors oui ça aurais pu être intéressant si Takemichi avait pu avoir un développement plus physique que psychologique. Son avancée est clairement inexistante le même perso qui n' aura rien appris de ces erreurs. Et parfois ta envie de le gifler tellement il ne réfléchi pas.



Plus j'avançais dans l'histoire et plus les incohérences augmentaient et certains arcs ce ressemblaient presque tous et avait le même schéma , l'avant dernier arc et le dernier est vraiment une blague.



L'auteur ne cesse de gonfler inutilement la durée de vie de son manga avec des sous intrigues à la pelle , avec énormément de personnages secondaire qui franchement ne sert a rien. (dont certains que j'ai oublié les noms tellement il y en a )



Un moment je me suis dis pourquoi le manga ne s'appelle pas "Toman" tellement les sous intrigues prennent le dessus sur le scénario , malgré des petits développement de perso secondaires sympathique j'ai eu limite envie d'en découvrir davantage que plutôt suivre l'histoire de Takemichi et ces pseudo voyages dans le temps qui n'ont vraiment aucun sens et qui n'ont aucune explication.



Les moments baston c'est pareil parfois c'est lisible et parfois c'est trop souvent des one shot wtf ou c'est pas du tout réaliste.

Et le pseudo " méchant " parce qu'il est méchant c'est juste ridicule ( et y a des passage ou vraiment certains perso devrait consulter un psy ) avec en prime une fin complètement rushé.



En vrai avoir l'histoire de la Toman avec Mikey en perso principal en racontant justement les différentes histoires de chaque membres tout en mettant un fil conducteur aurais été a mon sens plus intéressant à lire.



Bref malgré un début sympa le reste ne vole pas haut une belle blague ce manga.



Si jamais quelqu'un à mieux a me conseiller dans le même genre je suis preneur.