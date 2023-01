Bon voila après exactement 58h j'ai finis a 100% pour moi (toutes les quêtes sur la map sont finis ).Je vais donné mon avis, avant toutes chose je tien a préciser que je joue sur un pc avec un i7 12700k et une rtx4090 et 32go de ram.Je vais pas expliquer ce qu'est forspoken tous le monde le sais .je vais donner les point positif , puis négatif , ce qui manque et la conclusion puis sa note pour moi .Positif:1: Graphisme magnifique oui sur pc ces pas la ps5 et ces vraiment bluffant , j'ai eux zéros soucis.2: Fluidité et dynamisme du jeux , le perso est vachement maniable .3: Nombre de sort magique et les minis missions pour les passer au niveaux supérieure .4: premier jeux pc utilisant le direct storage , ces un peux comme les temps de chargement de la ps5 , en gros on appuis sur start 0.5sec et on est dans le jeux , ces hyper bluffant sur pc , le plus long temps de chargement du jeux est de 1.8sec.5: L'histoire et certain passage de mise en scène , même si comme tous le monde au début sa ma soûler, apprendre les origines du personnage et les rebondissement mon convaincus au final .6: Les combats ces clairement le point fort mais aussi le point faible du jeux , dans les point fort les enchaînement de magie avec les esquives et les possibilité des sort varier .7: La musique, franchement très gros point fort, on est dans l’immersion et certain thème ces du ff .Point négatif1: Monde ouvert a la ubisoft trop de point d’intérêt ,ces n'importe quoi , et franchement ces inintéressant les 3/4.2: Système de combat la ou le jeux est fluide et propose plusieurs sort varier , pour un jeux type ubisoft malheureusement le jeux est trop rapide , ces bizarre de dire sa mais sa me fait penser a un dmc t’enchaîne énormément, la ou sur un jeux du genre 10-15-20 max la tes a 60h et franchement ces hyper fatiguant et épuisant.3: Variété des décor et monde presque vide , même si sur le pc le jeux a des panorama de malade ces même bluffant, il a zéros vie a pars 1 dans tous le monde ouvert sans parle de la cité bien sur, ces vraiment dommage, puis certain choix artistique sont limite pas ouf .4: Maniabilité et limite caché , en gros le perso quand il faut grimpé il arrive souvent que le perso par en freestyle ou le pire ne fait pas ce qu'on demande , ces surtout sur les phase d'escalade, ou le perso s’arrête ou est bloquer par un mur au dessus de notre tête invisible, ou parfois il est même impossible d'escalader parce que tu a pas le droit de passer par la , je trouve sa dommage pour un monde ouvert .5: Le loot , faut être claire a par pour upgrade ces 100 cape et collier du jeux qui au final on pas réellement d’impacts sur le perso, sa change rien t'en que tu monte a fond les stats sur une cape ou un collier, puis si tu active pas le ramassage automatique ces un calvaires.6: Mini jeux , entre la danse a rythme ou ne pas se faire repérer par un chat pour l’attraper, il a rien ces dommage.7: Progression du personnage, la est le plus gros défaut pour moi on ne ressent pas du touts sur l'aspect stat.Je précise que tu sois plus puissant , sa ce vois mais ces pas flagrant, ta plus l'impression que ce sont tes pouvoir que ta eux, que ton perso qui est plus fort... , ces dommage ou un jeux qui est sois disant un rpg .Conclusion:Forspoken est un jeux qui a de très bonne intention, moi qui privilégie le système de combat avant le reste, j'ai aimer , par contre je comprend a 100% les critiques sur le jeux sauf les graphisme vue que moi sur pc c'était parfait .Maintenant si un 2 devra un jours être fait , il faudra énormément de background , un vrai monde avec des pnj des villes a visité de vrai mission une vrai monté en puissance du perso , la possibilité de fusionné les sort pouvoir utilisant 2 sort en même temps par exemple ou crée un nouveaux un peux a la ff15 .Une narrations plus poussé, même si ces passable sa reste maigre , de vrai minis jeux voir ne pas en faire si ces pour sa , des choix parce que a par la fin il a zéros choix ....Pour conclure j'ai bien aimer forspoken mais il a beaucoup trop de défaut , pour un être un excellent jeux a faire si je dois conseiller a max 30 euro , je les eux a 35euro sa reste correcte , pour la note je vais lui mètre 6.5/10 , j'ai beaucoup hésiter avec 6 mais en arrivant vers la fins du jeux sa a monté la note pour moi .Pour finir la vidéo pour le direct storage sur pc sur le jeux .